كركوك.. غرق شاب بنهر وإصابة موظفين بانقلاب سيارة حكومية قرب داقوق (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بوفاة شاب غرقاً وإصابة موظفين حكوميين في حادثيْن منفصلين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 15 عاماً توفي غرقاً أثناء السباحة في مشروع ماء كركوك الموحد مساء اليوم"، مشيراً إلى أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي".

وفي حادث منفصل، ذكر المصدر، أن "سيارة حكومية تابعة لوزارة البلديات انقلبت قرب قضاء داقوق جنوب المحافظة، مما أدى إلى إصابة مهندسة وموظف آخر بجروح بليغة".

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء توجههما من بغداد إلى كركوك، بعد أن انحرفت العجلة وانقلبت على جانب الطريق".

وأشار إلى أن "المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً في ملابسات الحادث".