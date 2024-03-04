كركوك.. عناصر موالية للعماليين تنشر صور قتلاهم والشرطة تتدخل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بان عناصر موالية لحزب العمال الكوردستاني، قامت بنشر صور قتلاهم في عدد من الأحياء وعلى أطراف قلعة كركوك التاريخية بمناسبة أعياد نوروز.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "دوريات شرطة النجدة تمكنت من رفع جميع تلك البوسترات التي وضعت في تلك الأحياء كونها لم تتم بموافقات رسمية، وتراخيص قانونية لوضعها".

وأضاف المصدر أن "الشرطة نشرت دورياتها في الأماكن التي وضعت ملصقات قتلى حزب العمال الكوردستاني، وفتحت تحقيقاً بالموضوع".