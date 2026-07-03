كركوك.. عم يُطلق النار على ابن أخيه وشاب يُطعن بالسكاكين

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بإصابة شخصين في حادثي شجار منفصلين في المحافظة، إحداهما تطور إلى إطلاق نار، فيما شهد الآخر اعتداءً بالسكاكين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً اندلع في منطقة بارودخانة وسط مدينة كركوك، أقدم خلاله رجل على إطلاق النار باتجاه ابن أخيه البالغ من العمر 20 عاماً، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورط".

وفي الحادث الثاني أوضح المصدر أن "شجاراً آخر وقع في منطقة بنجاعلي، تعرض خلاله شاب يبلغ من العمر 19 عاماً إلى اعتداء بالسكاكين من قبل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية تدخلت لاحتواء الموقف، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وشرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين في الحادث".