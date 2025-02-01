كركوك.. عائلة معتمر شاب لقي مصرعه بحادث سير تعفو عن السائق

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في كركوك، يوم السبت، عن تنازل عائلة المعتمر الشاب الذي لقي مصرعه بحادث سير عند منفذ عرعر، عن حق نجلهم وتم الإفراج عن سائق السيارة، وهو من أهالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا من أهالي السائق زياد الجبوري، الذي نقل معتمرين من أهالي ناحية تكية في محافظة السليمانية، ومن ضمنهم المتوفي جوتيار عبد المجيد، وهو أحد علماء منطقة تكية، ذهبوا لعائلة المتوفي، وقررت عائلة الشاب المتوفي العفو عن السائق وإسقاط أي مطالب تترتب على ذلك".

وأضاف أن "عائلة المتوفي، أكدت أن الفعل هو قضاء وقدر، وتم غلق القضية".

يذكر أن مصدرا أمنيا، أفاد يوم 27 كانون الثاني/ يناير الماضي 2025، بتعرض حافلة تقل معتمرين من أهالي قضاء جمجمال، لحادث سير أسفر عن وفاة شاب معتمر وإصابة 8 معتمرين آخرين بإصابات بليغة، قرب منفذ عرعر.

وبحسب مصادر أمنية ابلغت وكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع نتيجة انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من المعتمرين العراقيين أثناء توجههم إلى الديار المقدسة.

يُذكر أن منفذ عرعر يشهد حركة مكثفة للمعتمرين والزائرين خلال المواسم الدينية، مما يبرز أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي.