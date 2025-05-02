كركوك.. عاصفة ترابية تتسبب بسقوط لوحة إعلانية وتصيب 4 مدنيين

شفق نيوز/ أصيب أربعة مدنيين، صباح اليوم الجمعة، إثر سقوط لوحة إعلانية كبيرة في شارع بغداد وسط مدينة كركوك، جراء عاصفة ترابية شديدة اجتاحت المحافظة.

وقال مصدر طبي في دائرة صحة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "المصابين نُقلوا إلى مستشفى كركوك التعليمي، حيث تلقوا الإسعافات الأولية، وتراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة، وهم تحت المراقبة الطبية لضمان استقرار حالتهم".

وأشار المصدر، إلى أن "شدة العاصفة الترابية تسببت في انعدام شبه تام للرؤية، ما أدى إلى انهيار هيكل اللوحة الإعلانية المعدنية وسقوطها على عدد من المارة".

وأضاف أن "الجهات المتخصصة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وضمان سلامة تثبيت اللوحات الإعلانية في الشوارع العامة".