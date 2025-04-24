صلاح الدين.. طفل نزل الماء لغرض السباحة فخرج جثة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، بغرق طفل أثناء محاولته السباحة في مجرى مائي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في منطقة تقع ضمن قضاء الشرقاط، عندما نزل الطفل، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، إلى المياه للسباحة، قبل أن يغيب عن الأنظار، وتم انتشال جثته بعد جهود بذلها الأهالي بمساعدة فرق الدفاع المدني".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة عدم وجود رقابة كافية أو إشراف عائلي"، مشيرًا إلى أن "المنطقة التي شهدت الحادث غير مخصصة للسباحة وتفتقر لإجراءات السلامة".