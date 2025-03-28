كركوك.. ضبط 8 شاحنات "مخالفة" ومعدة للتهريب

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الجمعة، عن اعتقال ثلاثة سواق مع شاحناتهم متورطين بتهريب موارد غذائية غير مرخصة، فيما ضبطت شرطة الكمارك خمسة شاحنات محملة بمواد لا تحمل أوراقا قانونية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز متابعة الطرق النيسمية التابعة الى قيادة شرطة محافظة كركوك تمكنت من ضبط 3 عجلات محملة بمواد غير مرخصة ومُعدّة للتهريب أثناء محاولة دخلولها الى المدينة عبر الطرق النيسمية (الترابية)".

وأضافت أن "الشاحنات كانت محملة بمواد مخالفة للشروط الصحية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع سائقيها التوقيف وفق المادة 240 وتسليم العجلات مع حمولتها الى الجهات الرقابية المختصة".

وفي السياق، أكد مصدر في شرطة كمارك كركوك لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الكمارك شمال المحافظة تمكنت من ضبط خمسة شاحنات تحمل مواد لا تحمل أوراقا قانونية ويوجد نقص في الموافقات الخاصة بنقل هذه المواد".

وتابع المصدر، أن "الشاحنات تم نقلهما إلى دائرة الكمارك وتم حجزها بصورة قانونية".