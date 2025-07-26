كركوك.. ضبط 7 شاحنات محملة بمواد مهرّبة واعتقال 15 متهماً

شفق نيوز – كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، مساء السبت، إحباط عملية تهريب واسعة عبر الطرق النيسمية (الترابية) في أطراف المدينة، وضبط سبع عجلات حمل محمّلة ببضائع مهرّبة، وإلقاء القبض على 15 متهماً.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز فوج سوات، وبإشراف مباشر من قيادة الشرطة، نفذت عملية نوعية ضمن سلسلة الواجبات الرامية إلى إحكام السيطرة على الخندق الأمني ومتابعة محاولات التهريب التي تجري عبر الطرق الترابية المحيطة بالمحافظة".

وأوضحت أن "العجلات كانت محمّلة بمواد وبضائع تم تهريبها بطرق غير قانونية دون الخضوع للإجراءات الرسمية من فحص ومطابقة في السيطرات الأمنية"، مؤكدة "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، الذين جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة وفق السياقات الرسمية".