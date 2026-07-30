كركوك.. ضبط 1.5 مليار دينار أثناء نقلها بين محافظتين

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الخميس، ضبط مبلغ مالي قدره مليار و500 مليون دينار عراقي في سيطرة جمن، كان في طريقه من السليمانية إلى مدينة أربيل دون استحصال الموافقات الأصولية اللازمة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية الضبط نفذها قسم شؤون السيطرات بإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي، ضمن الإجراءات الأمنية المتبعة في السيطرات الخارجية.

وأضاف البيان أن المبلغ المالي كان بحوزة أشخاص أثناء نقله بين المحافظتين من دون وجود الموافقات القانونية الخاصة بحمل ونقل هذه الأموال، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت قيادة شرطة كركوك استمرارها في تنفيذ واجباتها الأمنية والرقابية داخل السيطرات، ومتابعة حركة نقل الأموال والمواد المختلفة بما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة ويعزز الأمن والاستقرار في المحافظة.