في محافظتين.. جدار ينهي حياة فتاة ومصرع موظف بصعقة كهربائية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، فتاة توفيت جراء انهيار جدار منزل أهلها عليها، فيما أقدمت طفلة عمرها عشر سنوات على الانتحار قبل أن يتمكن أهلها من إنقاذها، كما لقي موظف في قسم صيانة بكهرباء كركوك مصرعه صعقة أثناء أداء مهامه جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً توفيت نتيجة سقوط سياج منزل أهلها عليها أثناء السير بجانبه".

وأشار إلى أن "ذويها لم يطلبوا الشكوى ضد أحد، وتم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف المصدر أن "طالبة تبلغ من العمر 10 سنوات أقدمت على الانتحار بتناول مبيدات حشرية داخل منزلها في قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار".

وبين أن "ذويها تمكنوا من إنقاذها ونقلها للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أن "التحقيقات في حادثة الانتحار تشير إلى وجود خلافات عائلية، حيث تقدمت الفتاة بطلب الشكوى ضد والدها، وتم توقيفه على ذمة التحقيق".

من جانب آخر، أفاد مصدر في دائرة كهرباء كركوك، في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن "موظفاً يدعى إيهاب أحمد جاسم بقسم الصيانة في دائرة توزيع كهرباء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك) بعدما تسببت شدة الأمطار بعطل في خط الضغط العالي بقرية (الرمانة) في قضاء الحويجة، وعند تلقي القسم الاتصال من الأهالي خرج الموظف لصيانه المحولة مع سائق سيارة".

وأضاف أنه "أثناء قيام الموظف بعمله تعرض لصعقة كهربائية بسبب الأمطار وفارق الحياة على الفور"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي تمهيداً لتسليمه لذويه، كما تم فتح تحقيق بالحادث".