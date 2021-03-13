سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كركوك.. أصحاب محال يكسرون الحظر ويتظاهرون ضده

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-13T11:12:53+0000
كركوك.. أصحاب محال يكسرون الحظر ويتظاهرون ضده

شفق نيوز/ نظم أصحاب المحال التجارية في سوق الحصير وسط محافظة كركوك، تظاهرة سلمية، يوم السبت، ضد قرار الحظر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات لأيام الجمعة والسبت والأحد.

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز، أن هذه التظاهرة جاءت بعد قرار حظر التجوال الذي اتخذته خلية الأزمة الصحية منذ أسبوعين في محافظة كركوك.

وأوضح أن أصحاب المحال في سوق الحصير، قرروا فتح محالهم والخروج بتظاهرة ضد قرار خلية الأزمة، للمطالبة بضرورة مراعاة رزقهم ورزق أسرهم.

وأشار مراسلنا، إلى أن مطالب أصحاب محال سوق الحصير، تمثلت بأهمية أن يكون حظر التجوال يوم الجمعة فقط.

من جانبه، أكد قائممقام كركوك وكالة، فلاح يايچلي، لوكالة شفق نيوز، مشروعية هذه المطالب، ووعد بـ"إيصال صوتهم إلى إدارة كركوك لدراسة موضوع الحظر".

related

مصرع طفلين وامرأة من أُسرة واحدة بحادث على طريق بغداد - كركوك

Date: 2020-12-31 06:46:25
مصرع طفلين وامرأة من أُسرة واحدة بحادث على طريق بغداد - كركوك

بطلها آمر فوج.. قبائل كوردية تحذر من عمليات "اغتصاب ديمغرافي" في كركوك

Date: 2020-11-01 11:57:34
بطلها آمر فوج.. قبائل كوردية تحذر من عمليات "اغتصاب ديمغرافي" في كركوك

بكلفة ثلاثين مليار دينار.. كركوك تنجز 30 مشروعاً للطرق والجسور

Date: 2020-11-17 11:30:43
بكلفة ثلاثين مليار دينار.. كركوك تنجز 30 مشروعاً للطرق والجسور

استعادة عقارات بـ46 مليار دينار للدولة في كركوك

Date: 2020-08-18 08:30:40
استعادة عقارات بـ46 مليار دينار للدولة في كركوك

صور.. خريجو كلية يتظاهرون في محافظتين عراقيتين ويقطعون جسرا حيويا

Date: 2021-01-31 08:38:54
صور.. خريجو كلية يتظاهرون في محافظتين عراقيتين ويقطعون جسرا حيويا

صور .. عشرات الكوادر الصحية تحتج على تخصيص مستشفى كركوك العام لكورونا

Date: 2020-06-21 12:53:52
صور .. عشرات الكوادر الصحية تحتج على تخصيص مستشفى كركوك العام لكورونا

وزير الصحة يصل الى كركوك

Date: 2020-12-04 07:20:48
وزير الصحة يصل الى كركوك

كركوكليون يشكون "لا مبالاة" الحكومة المحلية ويقدمون مقترحاً للكهرباء والمولدات الاهلية

Date: 2020-10-04 09:39:45
كركوكليون يشكون "لا مبالاة" الحكومة المحلية ويقدمون مقترحاً للكهرباء والمولدات الاهلية