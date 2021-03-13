كركوك.. أصحاب محال يكسرون الحظر ويتظاهرون ضده

شفق نيوز/ نظم أصحاب المحال التجارية في سوق الحصير وسط محافظة كركوك، تظاهرة سلمية، يوم السبت، ضد قرار الحظر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات لأيام الجمعة والسبت والأحد.

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز، أن هذه التظاهرة جاءت بعد قرار حظر التجوال الذي اتخذته خلية الأزمة الصحية منذ أسبوعين في محافظة كركوك.

وأوضح أن أصحاب المحال في سوق الحصير، قرروا فتح محالهم والخروج بتظاهرة ضد قرار خلية الأزمة، للمطالبة بضرورة مراعاة رزقهم ورزق أسرهم.

وأشار مراسلنا، إلى أن مطالب أصحاب محال سوق الحصير، تمثلت بأهمية أن يكون حظر التجوال يوم الجمعة فقط.

من جانبه، أكد قائممقام كركوك وكالة، فلاح يايچلي، لوكالة شفق نيوز، مشروعية هذه المطالب، ووعد بـ"إيصال صوتهم إلى إدارة كركوك لدراسة موضوع الحظر".