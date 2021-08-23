كركوك.. أصحاب المخابز ينشدون النفط والطحين: الصمون سيصبح 6 بألف (صور)

شفق نيوز / تظاهر العشرات من أصحاب الأفران والمخابز في محافظة كركوك، يوم الاثنين، وذلك للمطالبة بتخفيض سعر مادة النفط الأبيض.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين طالبوا وزارة النفط ورئيس الوزراء بتخفيض سعر النفط الأبيض على المخابز، لأن مع ارتفاع سعر الطحين سيكون المواطن الخاسر الأكبر.

ورجح أصحاب أفران الصمون، خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، أن يصبح عدد الصمونات ٦ مقابل ألف دينار، أو أقل من ذلك".

ويتراوح سعر الطحين من ٣٠ ألف دينار، إلى ٣٩ ألفاً، بينما يتراوح سعر لتر النفط من ٣٠٠ دينار إلى ٧٥٠ دينار، وفق المتظاهرين الكركوكيين.