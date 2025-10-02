كركوك.. أصحاب "الكوسترات" يتظاهرون رفضاً لقرار تحويل سياراتهم إلى "حمل"

شفق نيوز- كركوك

تظاهر العشرات من سائقي سيارات الأجرة من نوع "كوستر" في كركوك، يوم الخميس، أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على قرار يلزمهم بتحويل لوحات مركباتهم من "أجرة" إلى "حمل"، الأمر الذي اعتبروه ظلماً يهدد مصدر رزقهم الوحيد.

وقال أحد أصحاب المركبات، أحمد عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار غير منصف، فنحن نعمل منذ سنوات طويلة في نقل الركاب داخل المدينة وبين الأقضية، وفجأة يتم إجبارنا على تغيير صنف السيارة إلى حمل، ما يعني حرماننا من ممارسة عملنا كسيارات أجرة".

فيما أوضح عبد القادر جمال، وهو أحد المحتجين، لوكالة شفق نيوز، أن "الكثير من العائلات تعتاش على هذه الكوسترات، وإذا تم تحويلها إلى حمل فسوف نفقد عملنا ونضطر إلى ترك المهنة أو الدخول في مشاكل مالية كبيرة بسبب القروض والالتزامات المترتبة على شراء هذه السيارات".

وأضاف: "شرطة المرور يطاردوننا وحالنا معه مثل (توم وجيري)، فكل يوم يطالبوننا إما بتغيير الرقم أو قص السيارة وتحويلها إلى حمل، وهذا أمر غير منطقي ولا عادل".

وأشار عدد من المحتجين إلى أنهم رفعوا شكاوى إلى الجهات المعنية مطالبين بإلغاء القرار أو إيجاد حلول بديلة تراعي أوضاعهم الاقتصادية، مثل منحهم استثناءات أو تمديد فترة السماح القانونية، محذرين من استمرار التظاهرات في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

من جهته، قال مصدر في دائرة المرور كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الإجراءات ليست اجتهاداً محلياً وإنما تعليمات حكومية ملزمة، ودوائر المرور ملزمة بتطبيقها، وهي تأتي في إطار تنظيم عمل المركبات وإزالة التجاوزات والفوضى".

وأكد أن "الدائرة تتفهم معاناة السائقين، لكنها تعمل ضمن الضوابط الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، وأي تعديل أو استثناء هو من صلاحيات الجهات العليا".