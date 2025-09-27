كركوك.. إصابتان بحريق في متجر مواد كهربائية (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، اليوم السبت، بإصابة شخصين بسبب حريق اندلع في متجر لبيع المواد الكهربائية وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل أحد المتاجر المتخصصة ببيع المواد والأجهزة الكهربائية بمنطقة كمبتلر وسط كركوك، نتيجة تماس كهربائي أولي، وفق التحقيقات الأولية"، مبيناً أن "فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت بعمليات إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال والأسواق المجاورة".

وأضاف أن "الحريق خلّف أضراراً مادية كبيرة في البضائع المعروضة داخل المتجر، فيما تعرض شخصين إلى حالة اختناق وحروق طفيفة، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة"، لافتاً إلى أن "كوادر الدفاع المدني عملت لساعات للسيطرة على الحريق بسبب كثافة المواد القابلة للاشتعال داخل المحل".

وأشار المصدر إلى أن "مديرية الدفاع المدني فتحت تحقيقاً لمعرفة الأسباب التفصيلية للحادث، فيما شددت على أهمية التزام أصحاب المحال التجارية بإجراءات السلامة العامة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث".