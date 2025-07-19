كركوك.. إصابة 7 عمال بينهم حالة خطرة جراء انهيار مسجد قيد الإنشاء

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء الحويجة، اليوم السبت، بإصابة سبعة عمال بجروح متفاوتة، بينهم حالة وصفت بالخطيرة، جراء انهيار سقف مسجد أثناء أعمال الصب في إحدى القرى التابعة للقضاء ضمن محافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في قرية الشلالة جنوب قضاء الحويجة، أثناء تنفيذ أعمال صب سقف المسجد، ما أسفر عن انهيار أجزاء من السقف وسقوطها فوق العمال الذين كانوا يعملون في الموقع.

وأشار المصدر إلى أن الفرق الصحية نقلت المصابين إلى مستشفى الحويجة العام لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن إحدى الإصابات حرجة، فيما تتراوح بقية الإصابات بين متوسطة وخفيفة.

وتابع المصدر، أنه "لم تُعرف حتى الآن الأسباب الفنية وراء الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق في ملابساته".