كركوك.. إصابة معتمرتين ووفاة سائق "ستوتة" بحادثين مأساويين

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي وآخر في مديرية مرور كركوك، يوم الخميس، بوقوع حادثي سير منفصلين في المحافظة، أسفرا عن إصابات خطيرة ووفاة شخص.

وذكر المصدران، لوكالة شفق نيوز، أن حادث دهس وقع في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، قرب شارع عرفة وسط مدينة كركوك، أسفر عن إصابة امرأتين بجروح بليغة أثناء توجههما لأداء مناسك العمرة.

وبحسب المصدرين، فإن الحادث وقع عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، عندما توقفت حافلة تقل معتمرين قادمة من أربيل باتجاه السعودية، ونزلت منها امرأتان كانتا تنويان التوجه سيراً إلى مطعم "ألماس" المجاور، قبل أن تصدمهما سيارة مدنية من نوع (جي.أم.سي).

وفي حادث آخر، وقع صباح اليوم على طريق شارع المطار، اصطدمت سيارة مدنية بمركبة حمل صغيرة (ستوتة)، ما أسفر عن وفاة سائق "الستوتة" في الحال، وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، ووصفت حالته بالحرجة.

وأشار أحد المصادر، إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادثين، ونُقلت حالات الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى دائرة الطب العدلي.