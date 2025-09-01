كركوك.. إصابة صاحب صيرفة بهجوم مسلح والعثور على طفل رضيع

كركوك – شفق نيوز

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بإصابة صاحب محل صيرفة خلال عملية سطو، فيما عثرت قوة أمنية بحادث آخر، على طفل حديث الولادة ملقى قرب جامعة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحًا مجهولًا هاجم صباح اليوم محل صيرفة في حي الواسطي وسط كركوك، ما أسفر عن إصابة صاحب المحل بجروح متفاوتة، قبل أن يتمكن المهاجم من سرقة مبلغ مالي والفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "شرطة مكافحة الإجرام في كركوك فتحت تحقيقًا في الحادث لتعقب المهاجم والقبض عليه، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة".

ومن جانب آخر، بين مصدر طبي، أن "مفارز شرطة النجدة عثرت فجر اليوم على طفل حديث الولادة ملقى بالقرب من جامعة كركوك"، مشيرًا إلى أنه "تم نقل الطفل إلى مستشفى كركوك العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة".