كركوك.. إصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير وإخماد حريق اندلع بمنزل

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية المرور بكركوك، مساء اليوم الجمعة، بإصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير وقع على الطريق إلى السليمانية، فيما تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع بمنزل داخل أحد أحياء المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بحادث سير وقع عند مدخل ناحية قره هنجير على طريق كركوك – السليمانية، من جهة الدخول للناحية من السليمانية.

وأوضح أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة صغيرة وأخرى شاحنة حمل، مشيراً إلى نقل المصابين لإحدى مستشفيات كركوك لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.

فيما أوضح مصدر بالدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً اندلع في منزل سكني ضمن حي المنصور، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه دون تسجيل أية إصابات بشرية"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة".