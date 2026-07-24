كركوك.. إصابة أب وأبنائه بـ"دهس متعمد" واعتقال ثلاثة متهمين بالحادث

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، بإصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، إثر تعرضهم لحادث دهس "متعمد" بسيارة أمام منزلهم في حي الواسطي بمدينة كركوك.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في حي الواسطي عندما كان أب يقف برفقة اثنين من أبنائه أمام منزلهم وبالقرب من سيارتهما المتوقفة، قبل أن يقدم شاب يقود سيارة حديثة على الاصطدام بهم".

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن إصابة الأب ونجليه بجروح متفاوتة، حيث تم نقلهم إلى إحدى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية تحركت فور وقوع الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية القضية ونقلهم إلى مركز شرطة العدالة، فيما باشرت الجهات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه، التي ربما تكون مرتبطة بخلافات شخصية".

وأكد المصدر أن "التحقيقات ما تزال جارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفقاً للقانون".