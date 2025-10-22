كركوك.. إصابة امرأة وطفلتها بانفجار انبوب غاز داخل منزل

شفق نيوز- كركوك

أُصيبت امرأة وطفلتها، يوم الأربعاء، إثر انفجار موقد "طباخ" غازي داخل أحد المنازل في حي الأسرى والمفقودين بمدينة كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار وقع داخل المطبخ نتيجة تسرب في أنبوب الغاز، ما أدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً وطفلتها التي لم تتجاوز عامها الأول".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف ومنع امتداد النيران إلى بقية أجزاء المنزل".

وتابع أن "المرأة وطفلتها نُقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهما الصحية مستقرة حالياً بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهما".