كركوك.. شقيقان قاصران متورطان في إغراق أخيهما حتى الموت

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، تفاصيل جريمة قتل في محافظة كركوك أظهرت التحقيقات تورط شقيقي المجني عليه في الحادث رغم أنهما قاصران لم يبلغا سن الرشد.

وسرد المصدر تفاصيل الواقعة لوكالة شفق نيوز قائلاً، إن الأجهزة الأمنية عثرت قبل ثلاثة أيام على جثة رجل داخل منزل قيد الإنشاء في منطقة العمل الشعبي بمدينة كركوك، مبيناً أن آثار الربط كانت بادية على يدي الضحية.

وأضاف أن الضحية من سكنه منطقة العمل ويبلغ من العمر 23 عاماً، وحسب تقرير الأدلة الجنائية والطب العدلي فإنه تم إغراقه في الماء من قبل مجهولين حتى فارق الحياة.

وأردف المصدر قائلاً، إن قوات الشرطة ألقت القبض على شقيقي الضحية واعترفا بتورطهما في جريمة قتل أخيهما.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيداعهما سجن الأحداث في كركوك على اعتبار أنهما قاصران لم يبلغا سن الرشد، موضحاً أن أحدهما عمره 17 عاماً فيما لم يتبين عمر الثاني.