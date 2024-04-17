كركوك.. شركة تنظيف توقف عملها وأكوام النفايات تتراكم

شفق نيوز/ أعلنت شركة "الرعد المضيء" احدى شركات التنظيف في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، عن إيقاف عملها بسبب احتجاز عشرة سيارات حمل وسواقها من قبل مديرية مرور المحافظة، في حين شكا مواطنون من تكدس النفايات في الشوارع.

وقال ممثل الشركة حسين طاهر لوكالة شفق نيوز، أن "آلياتنا وأثناء عملها في ساحة تجميع النفايات وطمرها قرب ساحة مختصة لهذا الامر بالقرب من جامعة كركوك، جاءت مفرزة من المرور وقامت بحجز عشرة آليات حمل تقوم بمهام رفع النفايات وطمرها دون سابق إنذار".

وتابع أن "الشركة وبعد هذا الإجراء من خلال حجز مركباتنا سوف نوقف العمل وتحمل الجهة التي قامت بهذا الإجراء التبعات القانونية والإدارية".

وكانت بلدية كركوك، قد اعلنت عن انطلاق أوسع حملة لتنظيف المدينة ورفع الأنقاض من شوارعها.

وقالت بلدية كركوك في بيان إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي ودعماً لجهود إدارة المحافظة ومديرية بلدية كركوك في الحفاظ على جمالية كركوك من خلال انطلاق عدة حملات ودعم العمل المشترك بدعم ومساندة قيادة شرطة كركوك ومديرية المرور ،لمواجهة المظاهر السلبية".

وأضافت البلدية انطلقت الحملة الشاملة لرفع الأنقاض في مدينة كركوك بمشاركة كافة القواطع البلدية ومن المؤمل استمرار هذه الحملات للقضاء على المظاهر السلبية ومن لأجل كركوك تبقى اجمل مدينة وخدمةً لاهلها الكرام ،دعوتنا لجميع النخب والشخصيات الكريمة و الوقفين السني والشيعي ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنشطاء في دعم مدينتهم وإسناد جهود التنظيف وتشخيص والعمل لمعالجة الظواهر السلبية لأجل كركوك الأجمل والأنظف".

وشكا مواطنون في الأحياء الجنوبية من كركوك تكدس النفايات في الشوارع حيث قال المواطن عماد حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "احياء كركوك الجنوبية تعاني من تكدس النفايات ولا نعلم ماهو السبب في ذلك ولكن النفايات منتشرة في الشوارع".

من جهته قال مصدر مطلع في بلدية كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "حجز مركبات الشركة كانت حسب تعليمات ادارة محافظة كركوك حيث ان الشركة كانت ترمي النفايات في موقع غير مخصص لذلك الغرض، ولهذا وجهت بحجز سيارات الشركة العاملة للتنظيف وتعمل البلدية مع المرور لإطلاق سراح السيارات والسواق الذين تم احتجازهم".