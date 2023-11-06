كركوك.. شاحنة مسرعة "تفتك" بباعة أحد أسواق الخضار وتوقع 11 ضحية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، بمصرع واصابة 11 مدنياً بحادث مروري في أطراف المدينة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شاحنة مسرعة دهست اصحاب اكشاك لبيع الخضر على طريق كركوك - داقوق ما تسبب بمصرع شخصين أحدهما مسن واصابة 9 اخرين وتدمير عدد من أكشاك بيع الخضر".

وأضاف ان "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى كركوك، والضحيتين الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد المحافظات العراقية حوادث سير يومية بسبب عدم الامتثال للقوانين المرورية او الإهمال والتهور من قبل السائقين.