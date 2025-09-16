كركوك.. شاب ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بإقدام شاب على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه داخل منزله في حي الأسرى والمفقودين وسط المدينة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، وطوقت المنطقة، فيما نُقل جثمان الشاب البالغ من العمر 25 عاماً إلى دائرة الطب العدلي"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن إطلاق النار على نفسه بواسطة سلاح شخصي".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، وما إذا كانت هناك دوافع لمشاكل عائلية أو مؤثرات نفسية واجتماعية وراء إقدام الشاب على هذه الخطوة".

وتشهد محافظة كركوك بين حين وآخر حوادث انتحار مشابهة، خصوصاً بين فئة الشباب، الأمر الذي يثير قلق الأوساط الاجتماعية والصحية.

ووفقاً لمصادر طبية وأمنية، فقد سجلت كركوك منذ بداية العام الحالي نحو 9 حالات انتحار، معظمها يعود لأسباب مرتبطة بظروف اقتصادية أو ضغوط نفسية واجتماعية.

وكانت منظمات إنسانية قد دعت في وقت سابق إلى تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وفتح خطوط ساخنة للإرشاد والتواصل مع الأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية، للحد من هذه الظاهرة التي تتنامى في بعض المحافظات العراقية ومن بينها كركوك.