كركوك.. شاب يحطم أطراف شقيقته بقطعة حديدية إثر خلاف عائلي

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، عن تعرض فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً إلى اعتداء عنيف على يد شقيقها، ما تسبب بإصابتها بكسور متعددة في اليدين والرجلين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة كانت قد غادرت منزل عائلتها بسبب مشاكل أسرية لم تُعرف تفاصيلها بشكل كامل، قبل أن تعود إلى المنزل لاحقاً، حيث نشب خلاف بينها وبين شقيقها تطور إلى اعتداء جسدي عنيف.

وأوضح أن الشاب أقدم على ضرب شقيقته باستخدام قطعة حديدية، موجهاً لها ضربات قوية تسببت بتكسير يديها ورجليها وإصابتها بجروح ورضوض في أنحاء متفرقة من جسدها، الأمر الذي استدعى نقلها بصورة عاجلة إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج داخل قسم الكسور والطوارئ.

وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية للفتاة وُصفت بالمستقرة رغم الإصابات البالغة التي تعرضت لها، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية باشرت بإجراء الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة لتحديد حجم الأضرار والكسور التي لحقت بها.

وأشار إلى أن "قوة من شرطة حماية الأسرة تدخلت فور تلقيها معلومات عن الحادثة، وتمكنت من اعتقال الشاب المتهم وفتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات القضية والدوافع الحقيقية وراء الاعتداء".

وتابع المصدر، قائلاً إن "الجهات الأمنية والقضائية تتابع الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق القوانين الخاصة بالعنف الأسري"، لافتاً إلى أن "الحادثة أعادت إلى الواجهة المطالبات بتشديد الإجراءات الرادعة للحد من حالات العنف داخل الأسرة، خصوصاً تلك التي تستهدف النساء والفتيات".