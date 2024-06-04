كركوك.. شابة تنهي حياتها غرقاً حزناً على وفاة أبيها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة شابة في نهر الزاب، يُعتقد أنها انتحرت حزناً على وفاة والدها.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الشابة من مواليد 2005 وتدعى (م. ف. ع) من قرية قره بك التابعة لناحية ألتون كوبري (45كم شمالي كركوك)، تم العثور على جثتها في نهر الزاب بأطراف قرية قرغتو، جرى نقلها إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي بمدينة كركوك".

وبين أن "الشابة كانت قد غادرت منزل العائلة بعد وفاة والدها حزناً عليه، واختفت وقام ذووها بحملة بحث عنها دون جدوى".

وأشار إلى أن "الشرطة النهرية في ناحية التون كوبري عثرت مساء اليوم على جثتها"، مضيفاً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أنها ألقت بنفسها في النهر حزناً على والدها، والتحقيقات مستمرة للوقوف على حقيقة الأمر".