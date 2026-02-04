كركوك.. سكان مجمع حكومي بلا كهرباء منذ يومين بسبب تلكؤ بتسديد الأجور

شفق نيوز- كركوك

شكا سكّان مجمع "شقق الغاز" التابع لوزارة النفط العراقية في محافظة كركوك، مساء اليوم الأربعاء، من قطع التيار الكهربائي عن المجمع بشكل كامل منذ يومين بسبب عدم تسديد أجور استهلاك الطاقة من قبل إدارة المجمع، مشيرين إلى أن الانقطاع سيستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وقال عدد من سكّان المجمع لوكالة شفق نيوز، إن الانقطاع شمل الجميع ما تسبب بمعاناة كبيرة للعائلات، لاسيما في ظل الحاجة إلى الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد وحفظ المواد الغذائية، إضافة إلى تأثيره على كبار السن والأطفال.

وفي هذا السياق، قال سيف جبار، وهو أحد سكان مجمع شقق الغاز، لوكالة شفق نيوز: "نعاني منذ يومين من انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن المجمع، وقيل لنا إن السبب يعود لعدم تسديد أجور الكهرباء من الجهة المعنية، ونحن كمواطنين لا ذنب لنا في هذه المشكلة، خاصة وأن المجمع تابع لوزارة النفط".

من جانبها، قالت المواطنة أسماء خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "انقطاع الكهرباء أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل المجمع"، موضحةً أن "الوضع صعب جداً، خصوصاً مع وجود أطفال وكبار في السن، ولا توجد بدائل للكهرباء داخل الشقق، وعلى الجهات المسؤولة إيجاد حل عاجل وعدم تحميل السكان تبعات أمور إدارية".

وأضافت أن "استمرار انقطاع التيار حتى يوم الأحد المقبل، سيضاعف من معاناة الأهالي"، داعية الجهات المعنية في وزارة النفط ودائرة الكهرباء إلى "الإسراع في معالجة الموضوع وإعادة التيار الكهربائي بأقرب وقت ممكن".

ويأمل سكان المجمع أن تتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الأزمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، خاصة في المجمعات السكنية التابعة للمؤسسات الحكومية.