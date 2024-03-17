يغذي ناحية بأكملها.. انهيار خزان ماء كبير في كركوك دون إصابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأحد، بسقوط خزان الماء الكبير في ناحية العباسي ضمن قضاء الحويجة جنوبي محافظة كركوك، وذلك نتيجة تآكل أساسات الخزان، من دون إصابات تذكر.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "خزان الماء الكبير في ناحية العباسي كان يغذي الناحية، ويبلغ طوله 20 متراً وعرضه 15 متراً".

من جانبه، ذكر مدير ناحية العباسي بقضاء الحويجة حميد خضر، أن "خزان الماء الكبير الذي سقط مساء اليوم يعود تاريخ إنشاؤه لعام 1974 ومنذ سنوات المطالبات مستمرة للمنظمات الدولية، بإعادة ترميمه، ولكن لم يجر ذلك".

وأوضح خضر، خلال حديثه للوكالة، أن "الخزان الذي يسع بحدود 350 إلى 500 متر مكعب، كان يغذي عموم مركز ناحية العباسي (45 كم جنوب غربي كركوك)، واليوم الناحية بحاجة لخزان ماء جديد".