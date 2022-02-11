سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كركوك.. سد استراتيجي يرحّل 8 قرى وتشكيل لجنة لبحث مصيرها

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-11T12:21:06+0000
كركوك.. سد استراتيجي يرحّل 8 قرى وتشكيل لجنة لبحث مصيرها

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في كركوك اليوم الجمعة بحث وإعداد خطة لحسم مصير 8 قرى سيرحلها مشروع سد مكحول الستراتيجي في ناحية العباسي جنوب غربي المحافظة.

وقال مدير ناحية العباسي جنوب غربي كركوك حسين علاوي الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "المحافظة شكلت لجنة لحسم مصير 8 قرى سيرحلها سد مكحول وإيجاد مناطق سكن بديلة لها"، مبينا ان "المحافظة خاطبت الزراعة ومجلس الوزراء لإلغاء العقود الزراعية في المناطق التي ترحل إليها القرى وتأمين مقومات السكن والمعيشة بعيدا عن أي تبعات قانونية مستقبلية".

وأضاف انه "لم تحدد أي أماكن بديلة للقرى المرحلة حتى الآن مع وجود مقترحات ومداولات بتبني الحكومة إنشاء دور سكنية للمرحلين مع تأمين مقاومة النشاط الزراعي والطبيعة الريفية المجتمعية المعتادة للسكان".

ولفت الجبوري الى "اعمال سد مكحول ومنذ انطلاقها في أيار 2021 تسير ببطء شديد لاسباب تعود للحكومة والجهات المعنية ولم تستوعب او تشغل اياد عاملة بشكل  ملموس حتى الآن".

وباشرت كوادر وزارة الموارد المائية بتشييد سد مكحول الاستراتيجي مطلع ايار  من العام الماضي بمراحل التهيئة التمهيدية.

وافرز ملف سد مكحول المقرر انشاؤه بين كركوك وصلاح الدين تداعيات اجتماعية ومعيشية واسعة، إذ يتطلب نزوح سكان نحو ثلاث وحدات ادارية في المحافظتين، وسط مخاوف من فقدان مصادر المعيشة في تلك الوحدات التي تعتاش على الزراعة وتربية الحيوانات كمصادر أساسية ووحيدة للعيش.

ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

ويبلغ طول السد 3227 الى 3600 مترا وبطاقة تخزينية تتجاوز 3 مليارات متر مكعب.

related

كركوك تعلن تعافي شخصين من فيروس كورونا

Date: 2020-03-12 21:55:21
كركوك تعلن تعافي شخصين من فيروس كورونا

كركوك تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-07 16:26:46
كركوك تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

يتسبب بترحيل 3 وحدات إدارية.. مطالبات بتعويض المتضررين من سد مكحول

Date: 2021-04-09 10:34:07
يتسبب بترحيل 3 وحدات إدارية.. مطالبات بتعويض المتضررين من سد مكحول

اربع حالات وفاة جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-06-19 15:28:07
اربع حالات وفاة جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

وسط تطمينات بعدم الترحيل.. المباشرة بإنشاء سد مكحول نهاية الشهر الجاري

Date: 2021-01-08 14:53:04
وسط تطمينات بعدم الترحيل.. المباشرة بإنشاء سد مكحول نهاية الشهر الجاري

كورونا يقضي على مسؤول صحي بكركوك

Date: 2020-11-03 10:16:24
كورونا يقضي على مسؤول صحي بكركوك

اغلاق اول "مدرسة وروضة" في العراق بسبب اصابات كورونا

Date: 2021-11-23 11:17:41
اغلاق اول "مدرسة وروضة" في العراق بسبب اصابات كورونا

بعد محافظات الجنوب.. تفجير في ديالى يقطع الكهرباء عن كركوك

Date: 2021-06-22 10:45:42
بعد محافظات الجنوب.. تفجير في ديالى يقطع الكهرباء عن كركوك