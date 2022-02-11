كركوك.. سد استراتيجي يرحّل 8 قرى وتشكيل لجنة لبحث مصيرها

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في كركوك اليوم الجمعة بحث وإعداد خطة لحسم مصير 8 قرى سيرحلها مشروع سد مكحول الستراتيجي في ناحية العباسي جنوب غربي المحافظة.

وقال مدير ناحية العباسي جنوب غربي كركوك حسين علاوي الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "المحافظة شكلت لجنة لحسم مصير 8 قرى سيرحلها سد مكحول وإيجاد مناطق سكن بديلة لها"، مبينا ان "المحافظة خاطبت الزراعة ومجلس الوزراء لإلغاء العقود الزراعية في المناطق التي ترحل إليها القرى وتأمين مقومات السكن والمعيشة بعيدا عن أي تبعات قانونية مستقبلية".

وأضاف انه "لم تحدد أي أماكن بديلة للقرى المرحلة حتى الآن مع وجود مقترحات ومداولات بتبني الحكومة إنشاء دور سكنية للمرحلين مع تأمين مقاومة النشاط الزراعي والطبيعة الريفية المجتمعية المعتادة للسكان".

ولفت الجبوري الى "اعمال سد مكحول ومنذ انطلاقها في أيار 2021 تسير ببطء شديد لاسباب تعود للحكومة والجهات المعنية ولم تستوعب او تشغل اياد عاملة بشكل ملموس حتى الآن".

وباشرت كوادر وزارة الموارد المائية بتشييد سد مكحول الاستراتيجي مطلع ايار من العام الماضي بمراحل التهيئة التمهيدية.

وافرز ملف سد مكحول المقرر انشاؤه بين كركوك وصلاح الدين تداعيات اجتماعية ومعيشية واسعة، إذ يتطلب نزوح سكان نحو ثلاث وحدات ادارية في المحافظتين، وسط مخاوف من فقدان مصادر المعيشة في تلك الوحدات التي تعتاش على الزراعة وتربية الحيوانات كمصادر أساسية ووحيدة للعيش.

ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

ويبلغ طول السد 3227 الى 3600 مترا وبطاقة تخزينية تتجاوز 3 مليارات متر مكعب.