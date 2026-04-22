كركوك.. سائقو الأجرة يتظاهرون احتجاجاً على شح الوقود

شفق نيوز- كركوك

تظاهر العشرات من سائقي سيارات الأجرة، اليوم الأربعاء، أمام دائرة المنتجات النفطية قرب كراج بغداد وسط كركوك، احتجاجاً على شح الغاز والبنزين، مؤكدين أن الأزمة أثرت بشكل مباشر على مصدر رزقهم اليومي.

وقال أحد المتظاهرين، محمد قاسم، لوكالة شفق نيوز، إن السلطات كانت قد دفعت أصحاب المركبات سابقاً إلى تحويل سياراتهم للعمل بنظام الغاز بدلاً من البنزين، إلا أن محطات الغاز تشهد إغلاقاً شبه مستمر منذ نحو شهر، ما اضطرهم للعودة إلى استخدام البنزين.

وأضاف أن دائرة المنتجات النفطية حددت حصة البنزين بـ35 لتراً لكل سيارة، وهي كمية لا تكفي لسائقي الأجرة الذين يعملون لساعات طويلة داخل المدينة، مشيراً إلى أن ذلك تسبب بخسائر مالية وأثر على قدرتهم على الاستمرار بالعمل.

من جانبه، قال صاحب مركبة نقل "كوستر" كاظم أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن أصحاب مركبات النقل العام يواجهون صعوبات أكبر بسبب الاستهلاك المرتفع للوقود، في ظل غياب الغاز وتقنين البنزين.

وأوضح أن الكميات المخصصة لا تغطي نصف الاحتياج اليومي، ما دفع بعض السائقين إلى التوقف عن العمل، لافتاً إلى أن الأزمة انعكست أيضاً على حركة النقل داخل كركوك وزادت من معاناة المواطنين في التنقل.

وطالب المتظاهرون الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لتوفير الغاز وإعادة فتح المحطات المغلقة، إلى جانب زيادة حصة البنزين بما يتناسب مع طبيعة عملهم.

وشهد موقع التظاهرة انتشاراً أمنياً لتنظيم الاحتجاج، فيما أكد المشاركون استمرار تحركهم لحين الاستجابة لمطالبهم.