كركوك.. رحيل أكبر معمّرة عراقية عن عمر ناهز 124 عاماً

شفق نيوز – كركوك

تُوفيت أكبر معمّرة في كركوك والعراق عموماً، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 124 عاماً، وفقاً لما أعلنته دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي.

وأفاد مصدر في دائرة صحة كركوك، بوفاة الحاجة نايلة السوادي، التي تُعد من أكبر المعمّرات في محافظة كركوك والعراق عموماً.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي استقبلت جثمان امرأة مسنّة، وبعد إجراءات التعرّف على الهوية تبيّن أنها الحاجة (نايلة السوادي)، المولودة عام 1901 تقريباً".

وأضاف ان "السوادي كانت تُعرف في منطقتها بطول عمرها وصحتها الجيدة رغم تقدّمها في السن، وكانت محط احترام وتقدير من الأهالي الذين اعتادوا زيارتها وسماع رواياتها عن فترات تاريخية قديمة من حياة كركوك".

وأشار المصدر إلى أن "وفاتها طبيعية وجاءت بعد تدهور مفاجئ في وضعها الصحي خلال اليومين الماضيين"، مؤكداً أن "ذويها تسلموا جثمانها لإجراء مراسم الدفن في مقبرة العائلة بمدينة كركوك".

وتابع المصدر أن "الحاجة نايلة السوادي من الشخصيات المعروفة بين كبار السن في كركوك، إذ عاصرت أكثر من قرن من التحوّلات السياسية والاجتماعية التي مرت بها المحافظة والعراق عامة".