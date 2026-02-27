كركوك.. دعوة لتحقيق عاجل في مشاريع استثمارية غامضة

شفق نيوز- كركوك

حذّرت عضو مجلس محافظة كركوك، سوسن عبدالواحد جدوع، يوم الجمعة، من تزايد حالات التعدّي والاستيلاء على الأراضي الزراعية والعقارات في مناطق متفرقة من المحافظة بذريعة تنفيذ مشاريع استثمارية، داعية رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني للتدخل العاجل.

وقالت جدوع، لوكالة شفق نيوز، إن أهالي قرية جرداغلي والعديد من القرى الأخرى يعيشون حالة من الخوف والقلق نتيجة تعرّض أراضيهم لضغوط متزايدة من جهات وصفتها بـ "المجهولة والمتواطئة مع أطراف استثمارية غير شفافة"، بهدف الاستيلاء على أراضٍ زراعية بزعم إقامة مشاريع استثمارية تفتقر إلى الوضوح القانوني والتخطيط.

وأضافت أن "الاستثمار يُعدّ ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، إلا أنه لا يجوز أن يتحوّل إلى غطاء لنهب الأراضي أو التلاعب بحقوق الأهالي، مؤكدة ضرورة وضع آليات واضحة وشفافة لمنح الأراضي الاستثمارية، مع ضمان حقوق القرى والسكان الأصليين وحمايتهم من أي تجاوزات".

ودعت جدوع، السوداني، والجهات الرقابية ذات العلاقة، ولا سيما هيئة النزاهة الاتحادية، إلى "فتح تحقيق شامل في هذه الملفات"، مبينة أن "المواطنين يتعرضون لضغوط سياسية واقتصادية ممنهجة تهدف إلى تغيير معطيات الملكية الزراعية لصالح أطراف أثارت جدلاً واسعاً في المحافظة".