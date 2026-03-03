كركوك.. دعوة حكومية لإجراءات تحدّ من هدر الطعام

شفق نيوز- كركوك

دعا عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد فاتح مصطفى، يوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الهدر الغذائي في المطاعم والمحال العامة داخل المحافظة، لما لها من آثار سلبية على الموارد والبيئة.

وقال مصطفى في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الدعوة تأتي “انطلاقاً من الحرص على ترشيد الاستهلاك والحد من الإسراف في المواد الغذائية، وما يترتب عليه من هدر للموارد وتراكم للنفايات بما يؤثر على الواقع الخدمي والبيئي".

وطالب مصطفى، "ديوان المحافظة والدوائر ذات العلاقة، بينها الرقابة الصحية والبلدية والجهات التفتيشية المختصة، بمتابعة المطاعم والتأكيد على جملة من الإجراءات، وأبرزها الالتزام بتقديم وجبات بكميات معتدلة تتناسب مع طلب الزبون الفعلي، وتوعية أصحاب المطاعم والعاملين فيها بأهمية الحد من الإسراف الغذائي".

كما شدّد على ضرورة اعتماد آليات عملية تقلل من الهدر، من بينها تشجيع تعبئة الفائض للزبائن عند الطلب، "في إطار الحفاظ على المال العام وصيانة الموارد وتعزيز السلوك الاستهلاكي الرشيد بما ينسجم مع القيم الدينية والاجتماعية".

كما دعا المتحدث، الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات خدمة للصالح العام.

يُشار إلى أن هدر الطعام يمثّل ظاهرة في المدن العراقية سواء في المطاعم أو غيرها، لأسباب اجتماعية واقتصادية، مع عدم وجود إجراءات حازمة تدفع المجتمع نحو إعادة التفكير بتقليل هدر الطعام.