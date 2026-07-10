كركوك.. دعوات نيابية لتعيين أبناء المحافظة في مشاريع "BP" النفطية

شفق نيوز- كركوك

دعت النائبة عن كركوك، ديلان غفور، يوم الجمعة، إلى مراجعة آليات التوظيف ومنح العقود الخاصة بشركة "BP" البريطانية العاملة في المحافظة.

وقالت غفور في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن شركة "BP" تعتمد في مناطق أخرى مبدأ إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في فرص العمل، فضلاً عن إسناد العقود إلى الشركات المحلية، "إلا أن هذا النهج لا يُطبق في كركوك، حيث يتم توظيف أشخاص من خارج المحافظة وإحالة العقود إلى شركات من محافظات أخرى".

وأضافت أن هذا الواقع يحرم شباب كركوك من فرص العمل ويحد من استفادة الشركات المحلية من المشاريع النفطية، رغم أن المحافظة تُعد من أبرز المناطق المنتجة للنفط في العراق.

وأشارت غفور إلى إثارتها لهذا الملف خلال جلسة لمجلس النواب، مطالبةً رئاسة المجلس ووزارة النفط بالتدخل لمراجعة آليات عمل الشركة، بما يضمن تحقيق العدالة في التوظيف ومنح العقود، وتطبيق مبدأ إعطاء الأولوية لأبناء كركوك والشركات المحلية أسوة بما يجري في المحافظات الأخرى.

وتابعت أن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي يسهمان في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وختمت النائبة عن كركوك حديثها بدعوة الجهات المعنية إلى متابعة تنفيذ هذه المطالب وضمان التزام الشركات العاملة بالمعايير التي تكفل حقوق المجتمعات المحلية.

وكانت شركة "BP" قد حصلت بتاريخ 25 آذار/ مارس 2025 على مصادقة الحكومية العراقية النهائية على عقدها للاستثمار في إعادة تطوير العديد من حقول النفط العملاقة في كركوك.