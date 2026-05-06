كركوك.. إدخال امرأة في الحجر الصحي بسبب الحمى النزفية

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الأربعاء، بإدخال امرأة في الحجر الصحي بإحدى المؤسسات في المحافظة للاشتباه بإصابتها بـالحمى النزفية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المريضة تبلغ من العمر 43 عاماً، وهي ربة منزل من أهالي منطقة جيمن، وقد ظهرت عليها أعراض تتطابق مع الإصابة بالحمى النزفية، ما استدعى وضعها في الحجر الصحي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أن الحالة الصحية للمريضة غير مستقرة، وتخضع حالياً لمراقبة طبية مكثفة داخل ردهة العزل، فيما تم إرسال عينات من الفحوصات المختبرية إلى العاصمة بغداد للتأكد من التشخيص بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن الكوادر الصحية باشرت بتطبيق بروتوكولات السلامة ومنع الاختلاط، تحسباً لأي تطورات، بانتظار صدور النتائج الرسمية التي ستحدد طبيعة الإصابة والإجراءات اللاحقة.