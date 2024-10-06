كركوك.. "داعش" يخلي سبيل شاب اختطفه قبل شهر واحتجزه في حفرة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة ناحية التون كوبري شمالي كركوك، يوم الأحد، عن قيام تنظيم داعش بإطلاق سراح مزارع كوردي اختطفته قبل شهر واحتجزه في حفرة، مبينة أن إطلاق سراح الشاب حصل مقابل مبلغ مالي دفعه ذويه.

وقال مدير الناحية عبد المطلب نجم الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب رابر حسين حاج جوهر (21 عاماً) تم اختطافه في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي أثناء عمله في مزرعته، حيث تمت مهاجمته من قبل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم داعش واقتادوه إلى منطقة نائية واحتجزوه في حفرة بالأرض".

وأضاف أن "الشاب قضى شهراً كاملاً في تلك الحفرة وكان يطعمونه وجبة واحدة في اليوم عبارة عن بطاطا فقط"، مشيراً إلى أن "مسلحي داعش قاموا باستجواب الشاب لعدة مرات وبعد أن تأكدوا من أنه فلاح وليس منتسباً في الأجهزة الأمنية بدأوا بمساومة ذويه لإطلاق سراحه مقابل المال".

وبين نجم الدين أن "الشاب أكد أنه كان يسمع أصوات العشرات من مسلحي داعش في المنطقة، قبل أن يقوموا بإطلاق سراحه اليوم بالقرب من قرية روزبياني التابعة لناحية التون كوبري".

وفي السياق، أكد الخبير الأمني علي البياتي لوكالة شفق نيوز، أن "تنظيم داعش لديه تواجد في الشريط الحدودي بين كركوك وأربيل ونقصد المناطق الرخوة بين التون كوبري وجبال مامه وأطراف قضاء الدبس والدليل اختطاف الشاب وإطلاق سراحه بعد شهر".

وشدد على ضرورة "تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في هذه المناطق للقضاء على مجاميع داعش فيها".

ودعا البياتي "القوات العراقية بجميع صنوفها بالتنسيق مع قوات البيشمركة وتدارك خطر تواجد داعش في هذه المناطق والشروع بعمليات عسكرية واسعة لن تتوقف حتى تمشيط هذه المناطق".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، باختفاء مزارع كوردي شمالي محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الفلاح رابر حسین حاج جوهر، الذي يبلغ من العمر 21 عاماً كان قد خرج للعمل في المزرعة الواقعة بين قرة كتكه ومعمل الكرونجي على طريق التون كوبري (45كم شمال كركوك)، إلا أنه اختفى وتم العثور على دراجته النارية".

وأضاف المصدر أن "الشرطة تبحث عن الشاب الذي اختفى في ظروف غامضة، وسط ترجيحات باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة".