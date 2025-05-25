كركوك.. خلاف بين إمامين يُغلق مسجداً والوقف يتدخل (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظة كركوك، يوم الأحد، حادثة غير معتادة تمثلت بإغلاق جامع دوميز الكبير أمام المصلين، بسبب خلاف إداري بين إمامين، ما أدى إلى تعذّر إقامة صلاة الظهر داخل المسجد وبقاء العشرات من المصلين في الشارع.

وقال شاهد العيان محمد البياتي، وهو أحد المصلين في المنطقة، لوكالة شفق نيوز، إن "المصلين تفاجأوا بإغلاق أبواب المسجد قبيل موعد الصلاة، دون سابق إنذار".

وأضاف أن الخلاف بين الإمامين "ترك الناس في حيرة وإحباط، وسط غياب أي جهة رسمية لحل المشكلة في وقتها".

وتعليقا على الحادثة، بين مدير الوقف السني في المحافظة سالم مجيد ولي، لوكالة شفق نيوز، أن "الموضوع يكمن في أن الإمام والخطيب السابق قد أُحيل على التقاعد، وكان يتخذ من المسجد مقرًا لإقامته، وقد قامت دائرة الوقف السني بترشيح إمام وخطيب بديل عنه، ليواصل أداء مهامه الدينية في المسجد".

وتابع أن "الإمام والخطيب السابق امتنع عن تسليم المسجد والمنزل التابع له إلى الشخص الجديد المكلّف من قبل الوقف، رغم صدور قرار الإحالة على التقاعد"، مشيرًا إلى أن الوقف السني اتخذ إجراءات قانونية بحقه، وأُخذ تعهّد رسمي منه بتسليم المسجد والمرافق التابعة له.

وأعرب مدير الوقف عن استغرابه من "إقدام الإمام السابق على إغلاق المسجد وحرمان المصلين من أداء صلواتهم"، مؤكدًا أن "هذا التصرف غير مبرر، ولا ينسجم مع مكانة المسجد كدار عبادة".