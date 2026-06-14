كركوك.. خطة وقائية للحد من انتشار الحمى النزفية بعد تسجيل إصابة جديدة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت إدارة المستشفى البيطري عن التعليمي في كركوك، يوم الأحد، مواصلة جهودها ضمن خطة وقائية شاملة للحد من انتشار الحمى النزفية.

وقال مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، الدكتور منصور أحمد محمد البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة المتابعة المركزية التابعة للمستشفى أجرت الفحوصات المختبرية اللازمة للحالات المشتبه بها، وبعد مصادقة النتائج من قبل دائرة البيطرة ودائرة صحة كركوك، تبين تسجيل نتائج إيجابية (موجبة) ضمن بؤرة مرضية في منطقة العروبة بمدينة كركوك.

وأضاف البياتي أن المستوصفات البيطرية في ناحية ليلان وقريتي الوطنية وقره عنجير، وبالتنسيق مع دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي في محافظة كركوك ودائرة صحة كركوك والدوائر ذات العلاقة، باشرت بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة لمكافحة الحشرات والطفيليات الناقلة للمرض، ضمن خطة وقائية شاملة تهدف إلى الحد من انتشار الحمى النزفية.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية البيطرية تواصل عملها على مدار الساعة، حيث تم توجيه الفرق المختصة إلى القرى والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة لتنفيذ إجراءات الرصد والمعالجة والسيطرة على الأمراض الفيروسية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأكد البياتي، اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بحق الحالات المصابة، بما في ذلك العزل والمتابعة الطبية، للحفاظ على صحة المصابين وعائلاتهم ومنع انتقال العدوى، داعياً المواطنين ومربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والتعاون مع الفرق البيطرية والصحية لضمان احتواء المرض والقضاء على مسبباته.