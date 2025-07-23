كركوك.. حملة لإزالة التجاوزات على الأرصفة والجزرات الوسطية (صور)

شفق نيوز- كركوك

أعلنت السلطات المحلية في محافظة كركوك، يوم الاربعاء، تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات على الأرصفة والجزرات الوسطية في عدد من الشوارع العامة داخل المدينة.

وقال قائممقام مركز كركوك فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم المدينة وإعادة الانسيابية لحركة المرور والحفاظ على جمالية الشوارع"، مشددًا على أن "الحفاظ على الأرصفة والجزرات مسؤولية جماعية، ولن يُسمح بتحويلها إلى مواقع للبيع العشوائي أو إنشاء الأكشاك".

وأضاف أن "الحملة شملت عدداً من المناطق الحيوية داخل مركز المدينة، حيث تمت إزالة عدد من التعديات والمخالفات التي أقيمت بصورة غير قانونية"، مؤكداً "استمرار الجهود بالتعاون مع الدوائر البلدية والأجهزة الأمنية".

وأكد قائممقام كركوك أن "الحملة لن تستثني أحداً، سواء من المواطنين أو الجهات السياسية، وسيتم التعامل مع جميع التجاوزات وفق القانون، حفاظاً على النظام العام والمظهر الحضري للمدينة".

وفي السياق نفسه، أشار المواطن سعد محمد، للوكالة، إلى "ظهور عدد من الصور الدعائية لبعض المرشحين للانتخابات البرلمانية وقادة كتل سياسية خلال الأيام الماضية، معلقة في الشوارع الرئيسية داخل كركوك"، مبيناً أن "تلك الصور لا تحمل أرقامًا رسمية من المفوضية العليا للانتخابات، ما يثير تساؤلات حول قانونيتها وتوقيتها المبكر".

ودعا الجهات المعنية، إلى "تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومحاسبة من يسبقون الحملات الانتخابية الرسمية بنشر دعاياتهم في الأماكن العامة، لا سيما وأن المدينة بحاجة إلى تنظيم حضري لا فوضى جديدة".