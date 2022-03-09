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كركوك.. حل مشكلة "خان التمر" وعودة الحياة إليها

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-09T05:24:00+0000
كركوك.. حل مشكلة "خان التمر" وعودة الحياة إليها

شفق نيوز / أكد قائد المقر المتقدم في كركوك، الفريق الركن علي الفريجي، يوم الأربعاء، حل مشكلة علوة خان التمر، وإعادة فتح جميع المحال التجارية فيها.

وقال الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن "كل ما يهم أمن المواطن ومصادر رزقه تتم متابعته عن قرب"، مشيراً إلى أن "مشكلة خان التمر (علوة الخضار والفواكه في كركوك) جرى حلها، ولن يستطيع أحداً أن يهدد أو يبتز أي مواطن في كركوك".

وأضاف أن "قوات الأمن ستقوم بمتابعة أي اعتداء وستفرض القانون مهما كان الثمن"، مردفاً بالقول: "كركوك آمنة ومواطنيها في قلوبنا وعقولنا".

وسوق "خان التمر"، هو أحد أكبر الأسواق في مدينة كركوك، متخصص في بيع الفواكه والخضار بالجملة والمفرد، وغالباً ما يكون مكتظاً صباح كل يوم.

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