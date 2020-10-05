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كركوك.. حكم بالحبس 6 أشهر على مسؤول محلي

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-05T13:26:53+0000
كركوك.. حكم بالحبس 6 أشهر على مسؤول محلي

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في كركوك، يوم الاثنين، بصدور حكم بالحبس 6 أشهر بحق مدير بلدية المحافظة الاسبق. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة مختصة في محكمة استئناف كركوك الاتحادية، اصدرت اليوم، حكما بالحبس لمدة ستة اشهر على مدير البلدية الاسبق عبد الكريم حسن بسبب عقد مع احد المستثمرين لبناء معمل نايلون؛ وجاءت الشكوى من قبل احد مستثمري معمل اكياس نايلون ضد المدير السابق".

وكان المهندس عبد الكريم حسن مديرًا لعدة سنوات، وعين بمنصب مستشار محافظ كركوك للشوؤن الخدمات والاعمار.

وفي وقت سابق، قال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني والنائب عن المحافظة جمال محمد شكور ، إن ادارة كركوك بالوكالة خلفت مشكلات قانونية وخدمية وقومية جسيمة في المحافظة.

وأوضح لوكالة شفق نيوز، "لدينا ادلة عن وجود حالات فساد كبيرة في كركوك عبر التواصل مع هيئة النزاهة في المحافظة، مستدركاً القول إن اجراءات مكافحة الفساد سياسية ولم تحقق أي نتائج ملموسة.

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