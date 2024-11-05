كركوك .. حظر تداول نوعية "كيك" عثر بداخل علبتها على "حبوب" مجهولة

شفق نيوز/ عممت المديرية العامة لتربية كركوك، يوم الثلاثاء، بمنع تداول وبيع حلوى نوع كيك LAYEL، في مدارس المحافظة، بعد كشف وجود حبوب داخل العلب.

وقالت التربية، في كتاب رسمي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "حسب توجيهات مدير عام تربية كركوك منصور مذري سلوم، تقرر منع تداول او شراء منتج نوع كيك LAYEL ويتم تبليغ الحوانيت والمتعهد بقيامهم بإعطاء دروس توعية تجنبا للمشاكل".

وأكد الكتاب "تشكيل لجنة الحوانيت المدرسية والمؤلفة من مشرف تربوي ومدير المدرسة ومعاون المدرسة ومعلم وكاتب او مرشد تربوي مع رئيس مجلس الآباء لمتابعة الحوانيت المدرسية".

وأفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الخميس31 تشرين الأول الماضي، بالعثور على حبوب مجهولة المصدر وسط علب حلوى كانت تباع للأطفال، مشيراً الى فتح تحقيق لمعرفة هذه الحبوب ونوعيتها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "بلاغا ورد للصحة عن وجود حلوى تباع على الاهالي والاطفال في احد محال الأحياء جنوبي كركوك"، مضيفاً "عند حضور فريق متابعة للموقع تم العثور على كميات من علب الحلوى".

وأضاف المصدر أن "تحقيقا فتح لمعرفة نوعية الحلوى ومصدر دخولها حيث تم العثور على حبوب عدد (اثنين) وردية وبيضاء اللون وعليها كتابة وارقام أجنبية داخل كل علبة منها".

وتابع المصدر أن "هناك فريقاً تحقيقياً يعمل على تحديد نوعية الحبوب التي عثر عليها داخل الحلوى وستتم متابعة نوعية الحلوى المتداولة من قبل الجهات الصحية والامنية في كركوك".