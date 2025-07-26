كركوك.. حريق يلتهم جامعاً بالكامل (صور)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي، مساء السبت، باندلاع حريق هائل أتى على جامع بالكامل في قرية الأحنف التابعة لناحية العباسي ضمن قضاء الحويجة، جنوب غربي محافظة كركوك، نتيجة تماس كهربائي.

وقال عبد الله الجبوري، أحد سكان القرية، لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع داخل جامع قرية الأحنف بعد انتهاء صلاة العصر، بسبب تماس كهربائي في جهاز التبريد (السبلت).

وأضاف أن الحادث وقع لحظة تشغيل التيار الكهربائي من المولد المحلي عقب انقطاع الكهرباء الوطنية، ما تسبب في اندلاع النيران وانتشارها بسرعة داخل أروقة الجامع.

وأوضح الجبوري، أن الحريق "أتى على أجزاء كبيرة من الجامع واخترق بنيته الداخلية"، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى المكان بعد فترة وجيزة وتمكنت من إخماد النيران، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى.

وأكدت مصادر في الدفاع المدني، أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق لتحديد الأسباب الفنية بشكل دقيق وتقدير حجم الأضرار.