كركوك.. حريق كبير يلتهم مخزناً والتحقيق يجري مع عمال سوريين (صور)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باحتراق أحد المخازن التجارية في ساحة الطيران مقابل مطار كركوك، وعلى أثره احتجز عمال من الجنسية السورية لغرض التحقيق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق تسبّب بخسائر مادية فادحة داخل المخزن الذي يحتوي على بضائع مختلفة، فيما لم تُسجّل أية إصابات بشرية حتى الآن، بفضل سرعة استجابة فرق الإطفاء التي تمكنت من محاصرة الحريق وإخماده".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف عدد من العمال من الجنسية السورية ممن كانوا موجودين وقت اندلاع النيران"، موضحاً أن هذا الإجراء "يأتي في إطار التحقيقات الأولية لمعرفة أسباب الحريق وما إذا كان ناتجاً عن تماس كهربائي أو إهمال أو أي عوامل أخرى".

وأشار المصدر، إلى أن "لجنة مختصة تواصل أعمالها للكشف عن موقع الحادث، لتقدير حجم الأضرار وتحديد الأسباب الفنية بشكل دقيق، فيما يستمر التحقيق الأمني لحين استكمال جميع الإجراءات القانونية".