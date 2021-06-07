كركوك.. حادث مروع ينهي حياة عروسين في يوم عقد القران (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الاثنين، بأن حادثاً مرورياً مروعاً أودى بحياة "عريس وعروسه" واثنين من عائلته جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً مروعاً وقع، اليوم، في ناحية الزاب الأسفل، (جنوب غربي كركوك)، ادى لانقلاب سيارة يقودها عريس بعد عقد قرانه على عروسه في محكمة الزاب".

وأوضح المصدر، أن "انقلاب السيارة تسبب بوفاة العريس وعروسه وأمه وأخته"، مشيراً إلى أن "والدة العروس واختها في حالة حرجه، وتم نقلهما الى مستشفى ازادي في كركوك".

وأشار إلى أن الضحايا هم من عائلة "فريد حسن علي الراوي" من سكان قرية الراويين في ناحية الزاب"، لافتا إلى أن "الحادث وقع بين ناحية الزاب وقرية الراويين".