كركوك.. حادث مروع يتسبب بإصابة 5 مدنيين وتضرر 12 مركبة ودراجة

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، مساء الجمعة، بوقوع حادث سير كبير في شارع الكورنيش قرب حدائق "هبي لاند"، تسببت به مركبة نوع "مونيكا"، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين وتضرر عدد من السيارات والدراجات النارية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن أضرار لحقت بتسع سيارات مدنية وثلاث دراجات نارية، بعد أن فقد سائق المركبة السيطرة عليها واصطدم بالمركبات المتوقفة على جانب الطريق".

وأشار إلى أن "فرق المرور والدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه".