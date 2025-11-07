كركوك.. حادث سير يودي بحياة 3 أشخاص من عائلة واحدة (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، بوفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة جراء حادث سير في ناحية العباسي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم وقع بين مركبتين على أحد الطرق الخارجية في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة، على بعد نحو 55 كيلومتراً جنوب غربي كركوك، ما أدى إلى وفاة أفراد العائلة الثلاثة في الحال".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسبابه، فيما نُقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي في كركوك".

وتشهد طرق جنوب وغرب كركوك بين الحين والآخر حوادث سير مروّعة، تُعزى في الغالب إلى السرعة الزائدة وسوء حالة الطرق وقلة الإنارة ليلاً، فيما تدعو مديرية مرور كركوك السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد المرور حفاظاً على أرواح المواطنين.