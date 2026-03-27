كركوك: إجلاء أكثر من 20 عائلة حاصرتها السيول

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في كركوك، يوم الجمعة، بإجلاء أكثر من 20 عائلة حاصرتها السيول في عدد من مناطق المحافظة، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إجلاء أكثر من 20 عائلة كانت محاصرة داخل منازلها في قرى تابعة لقضاء داقوق والحويجة وناحية الدبس، فضلاً عن ناحية ليلان".

وأضاف أن "عمليات الإجلاء تمت باستخدام الآليات التخصصية والزوارق، في ظل ارتفاع مناسيب المياه وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة".

وأشار إلى أن "الفرق واصلت أيضاً عمليات إنقاذ المواطنين العالقين وسحب العجلات المتوقفة، إلى جانب العمل على تصريف المياه وفتح الطرق المغلقة".

وفي وقت سابق من اليوم في كركوك، أكد المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، العقيد عامر نوري، لوكالة شفق نيوز، استمرار عمليات البحث عن شاب لقي مصرعه جراء السيول في ناحية ليلان جنوب شرقي المحافظة.

وبين أن "فريق الغواصين التابع للشرطة النهرية يواصل، لليوم الثاني، عمليات البحث عن جثة الشاب الذي جرفته السيول قرب قرية ترجيل التابعة لناحية ليلان".

وكان مدير ناحية ليلان في كركوك، محمد ويس الموسوي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم أمس الخميس، أن موجة سيول ضربت الناحية شرقي المحافظة وجرفت دراجة نارية يستقلها حارس أمني يعمل في شركة أهلية صينية، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن الجثة.