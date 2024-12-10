كركوك.. ثور هائج يثير فوضى في سوق المواشي ويتسبب بإصابات

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان ومصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، أن أربعة مدنيين أصيبوا جراء هجوم ثور هائج أثار الرعب والفوضى في سوق الماشية جنوبي المحافظة.

وقال احد شهود العيان ويدعى محمود خلف، وكالة شفق نيوز، إن "ثوراً هائجاً أفلت من يدي صاحبه الذي كان قد عرضه للبيع بسعر ثلاثة ملايين دينار في سوق بيع المواشي والاغنام جنوبي كركوك، حيث ان صاحب الثور لم يحكم ربطه، من خلال الحبل وعندما ربط حبله في موقع البيع وذهب للحديث من احد اصدقائه الثور أفلت من الحبل وهاجم الباعة والمشترين في سوق المواشي وأصاب أربعة منهم بجروح متوسطة وخفيفة".

وأضاف خلف، أن "محاولة السيطرة على الثور لم تجدي نفعا إلا من خلال إطلاق النار عليه وجرحه في أحد أرجله، ومن ثم إحكام السيطرة عليه، وبعدها قام صحابه بنقله الى منزله دون محاولة بيعه لأحد".

وأكد خلف أن "المصابين الأربعة تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، واثنين آخرين كانت جروحهم بسيطة عادوا الى العمل".

وفي السياق قال شاهد عيان ثان لوكالة شفق نيوز، إن "الثور أثار الرعب والفوضى في سوق المواشي وبيع الأغنام ولو تدخل أحد الباعة وإطلاق النار على احد ارجله لتسبب بإصابة العشرات حيث فرَّ من أمامه عشرات الباعة والاغنام وكذلك فهو ثور قوي وكان معروضاً للبيع بسعر ثلاثة ملايين دينار".

وفي السياق أكد مصدر طبي للوكالة أن "الثور الهائج أصاب اثنين وصلا الى مستشفى في كركوك لتلقي العلاج وأن إصابتهم لم تكن بالخطيرة وتم تقديم العلاج لهم حيث أصيبا بين جروح رضوض وخدوش من منطقة الوجه والبطن، وبعد تلقيهما العلاج غادرا المستشفى".