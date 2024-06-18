كركوك.. ثور "هائج" يثير الفزع في الشوارع ويصيب ثلاثة أشخاص

شفق نيوز/ أفاد سكان محليون في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن ثوراً فرّ من تحت سكين ذباحه وأصاب ثلاثة مدنيين بجروح وسبب الذعر في شوارع المدينة.

وقال سمير جبار، أحد شهود الحادثة، لوكالة شفق نيوز، إن "أحد سكان حي الواسطي جنوبي كركوك كان قد اشترى ثوراً ليذبحه في أيام عيد الأضحى وكان قد وضعه في منزل أحد الأصدقاء، وعند محاولة ذبحه اليوم من قبل الجزار والمباشرة بإحكام وثاقه تمكن الثور من الفرار وأصاب الجزار واثنين من مساعديه".

وأضاف "صاحب الثور وبعض الأصدقاء وسكان الحي قاموا بملاحقة الثور في الطرقات للسيطرة عليه ولكن دون جدوى وبقي لساعتين يركض ونحن نركض خلف إلى أن دخل منزلاً قيد الإنشاء في أحد الأحياء المجاورة، وتمكنّا من محاصرته والسيطرة عليه وإعادته إلى منزل صاحبه".

وأشار جبار إلى أن "الجزار لم يقدر على إكمال مهمته بسبب إصابته واستعان بجزار آخر أكثر قوة منه حيث وصل ومعه فريق عمل وتمكنوا من إحكام السيطرة على الثور وربطه وذبحه".

من جانبه، أوضح أنس خليل، صاحب الثور، لوكالة شفق نيوز، أن "اشتريت بمليونيّ دينار لكي أذبحه إكراماً لأبي وأمي وأموات المسلمين وما حدث أن الجزار لم يحكم وثاق الثور ومحاولاتنا في السيطرة عليه باءت بالفشل بسبب قوة الثور وعناده".

وتابع بعد وصول الجزار الثاني استطعنا الإمساك بالثور وذبحه وقمت بتقسيم لحمه إلى حصص وتوزيعها على الفقراء والمساكين تقرباً إلى الله".